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Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 15:43 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 15:53
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Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi!

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 9. haftasında takımın başına geçen Portekizli teknik adam, ligde 19, kupada 2 olmak üzere toplamda 21 maçta görev yaptı. Pendikspor, ligde oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

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