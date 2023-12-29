Siltaş Yapı Pendikspor ligin ilk yarısında en fazla gol yiyen takım oldu

Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile iyi bir başlangıç yapamayan Siltaş Yapı Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayabildi.

Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Ivo Vieira ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 21 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek aldı.

LİGİN İÇ SAHA KARNESİ EN KÖTÜ TAKIMLARINDAN BİRİ

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin en kötü iç saha karnesine sahip takımlarından biri olarak dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekip, evinde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak sadece 6 puan toplayabildi. Siltaş Yapı Pendikspor, evindeki tek galibiyetini Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti.

EN FAZLA GOL YİYEN TAKIM

Oynadığı 17 maçta toplam 39 gol yiyen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım olmaktan kurtulamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde sadece Samsunspor'u 1-0 yendikleri maçta kalesini gole kapatabildi.

SEQUEİRA 1516 DAKİKA SAHADA KALDI

Siltaş Yapı Pendikspor'da ligin 17 maçlık ilk bölümünde en fazla forma giyen oyuncu Sequeira oldu.

Ligdeki 17 maçın 17'sinde de sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli sol bek, bu karşılaşmalarda toplam 1516 dakika süre aldı.

Sequeira, bu maçlarda gol sevinci yaşamadı ve 2 sarı kart gördü.

Portekizli sol bekin ardından takımda en fazla süre alan oyuncu ise 1260 dakikayla kaleci Erdem Canpolat oldu.

EN GOLCÜ OYUNCU ERENCAN YARDIMCI

Süper Lig'in ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'un Eyüpspor'dan kiraladığı da 21 yaşındaki Erencan Yardımcı attığı 5 golle takımına hücumda büyük destek verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 17 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.

Paraguaylı Oscar Romero ise 3 kez rakip fileleri havalandırarak takımdaki en golcü ikinci isim konumuna geldi.

KART RAPORU

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 29 sarı kart gördü.

Ligin ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'da en çok kart gören 5 sarıyla Josip Vukovic oldu. Hırvat oyuncuyu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla Brezilyalı stoper Welinton takip etti. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda bu sezon toplam 18 farklı oyuncu sarı kart gördü.