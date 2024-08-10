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Taha Akgül bronz madalya ile bitirdi! | Paris 2024

Milli güreşçimiz Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın 3. lükle bitirdi ve bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:43
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Taha Akgül bronz madalya ile bitirdi! | Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

TAHA AKGÜL JÜBİLE YAPTI

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

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