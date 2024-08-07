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Zeynep Yetgil çeyrek final maçını kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek final maçında 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 14:18
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Zeynep Yetgil çeyrek final maçını kaybetti

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finalde Alman Annika Wendle'a yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek final maçını kaybetti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.

Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

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