Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
Osmanlıspor'un yeni transferi Tortol Lumanza Lembi, sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Belçikalı orta saha oyuncusu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 5
Yorum
bjk Zlatan İbrahimoviç
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Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı
Toplam 1
Yorum
isabet olmuş adam işini çok iyi yapmasına rağmen yıpratılmaya başlanmıştı
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 5
Yorum
mucar4242 demekki oguzhandan iyi oldugunu düşünen tek ben degilmişim. beşiktaşın kadrosu genç olsa butun oyuncuları 20-25m euro eder ama 32lik sevdası
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