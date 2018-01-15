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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

    'un yeni transferi Tortol Lumanza Lembi, sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Belçikalı orta saha oyuncusu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

    23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:36
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