Alperen'den duble

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Washington Wizards'ı 135-112 yenerken milli yıldız performansıyla dikkat çekti. Houston'da Alperen 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynayıp double-double gerçekleştirdi. 27 dakika süre alan Alperen Şengün, bu süre içerisinde yine çok büyük işlere imzasını attı. Sahada daha fazla kalıp triple-double yapma fırsatını kaçıran Alperen'in yanı sıra Kevin Durant 25 sayı ve Sheppard da 21 sayıyla mücadele etti.

OKLAHOMA ZORLANMADI

Ligde üst üste 10, toplamda da 11. yenilgisini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 25 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Kyshawn George da 16 sayıyla katkı verdi. Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 121-92'lik skorla mağlup etti. Ligde tek yenilgisi bulunan ve üst üste 4, toplamda da 12. galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı ile oynadı.