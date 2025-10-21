CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün yüzük hedefiyle sezonu açıyor!

NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün yüzük hedefiyle sezonu açıyor!

Milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA 2025-2026 sezonunda şampiyonluk için sahaya çıkacak. EuroBasket 2025’teki başarılı performansının ardından, Kevin Durant ile güçlü bir ikili oluşturarak Rockets’ın en önemli yıldızlarından biri olacak. Yüzük hedefiyle sezonu açan Alperen Şengün ile ilgili İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün yüzük hedefiyle sezonu açıyor!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen yıl ilklere imza atan milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gösterdiği performansla bir kez daha adından söz ettiren Alperen, 22 Ekim sabaha karşı başlayacak 2025-2026 sezonunda Rockets'ı NBA'in zirvesine taşımaya çalışacak.

NBA'de bu sezon bir diğer milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers forması giyecek.

ALPEREN ÖNDERLİĞİNDEKİ ROCKETS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek.

Alperen Şengün, geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Ligde 5. yılını geçirecek Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp all-star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak.

Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.

ADEM BONA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAK

Adem Bona, Philadelphia 76ers'ta aldığı süreyi artırarak takımın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak.

NBA'de ikinci yılını geçirecek Adem, geçen sezon 58 maçta sahaya çıktı.

Maç başına 15,6 dakika süre alan milli oyuncu, sezonu 5,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,2 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
F.Bahçe'de kritik viraj!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim... Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim... 11:50
F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 11:47
Bayer Leverkusen-PSG maçı öncesi son notlar! Bayer Leverkusen-PSG maçı öncesi son notlar! 11:43
NBA'de rekor yayın hakları! NBA'de rekor yayın hakları! 11:36
Razgatlıoğlu: Hayalimi yaşıyorum Razgatlıoğlu: Hayalimi yaşıyorum 11:31
Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri! Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri! 11:28
Daha Eski
Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi son notlar! Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi son notlar! 11:23
Trabzonspor 4'te 4 peşinde! Trabzonspor 4'te 4 peşinde! 11:22
F.Bahçe'de kritik viraj! F.Bahçe'de kritik viraj! 11:03
Göztepe skor üretmekte zorlanıyor! Göztepe skor üretmekte zorlanıyor! 10:57
Fenerbahçe Opet'in Olympiakos mücadelesi! Fenerbahçe Opet'in Olympiakos mücadelesi! 10:47
Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! 10:42