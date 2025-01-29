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Haberler NBA Alperen Şengün NBA'de 4 bin sayı barajını aştı!

Alperen Şengün NBA'de 4 bin sayı barajını aştı!

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği maçta 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu bu karşılaşmada attığı 18 sayıyla birlikte NBA kariyerinde 4 bin sayı barajını da aşmış oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:58
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Alperen Şengün NBA'de 4 bin sayı barajını aştı!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği mücadelede attığı 18 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kariyerinde 4 bin sayı barajını aştı.

NBA'de 4 maç yapıldı. Hawks'a konuk olan Rockets'ta 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. İstatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekleyen Alperen, 4. sezonunu geçirdiği NBA kariyerinde 4 bin 12 sayıya ulaştı.

Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 14 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt ve Jae'Sean Tate 16 sayı, 3 ribaunt üretti.

Art arda 6 olmak üzere 25. yenilgisini yaşayan Hawks'ta ise Trae Young 21 sayı, 9 asist ve De'Andre Hunter 16 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

Adem Bona'dan 4 sayı, 6 ribaunt, 3 blok

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 118-104 yendi.

Üst üste 3, sezonun 18. galibiyetini alan 76ers'ta Tyrese Maxey, 43 sayıyla yıldızlaştı. Kelly Oubre Jr 20 ve Ricky Council 16 sayıyla galibiyette öne çıkan diğer oyuncular oldu. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 20 dakika sahada kaldığı mücadelede 4 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve 3 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 26 galibiyet, 19 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 8 ribaunt, 9 asist ve Dalton Knecht 24 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Anthony Davis ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 118-104

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 96-100

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 125-112

Golden State Warriors-Utah Jazz: 114-103

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