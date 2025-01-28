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Haberler NBA Anthony Davis coştu Lakers üst üste 4. galibiyete koştu!

Anthony Davis coştu Lakers üst üste 4. galibiyete koştu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 42 sayı ve 23 ribaunt ile oynadığı maçta Charlotte Hornets'ı 112-107 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:33
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Anthony Davis coştu Lakers üst üste 4. galibiyete koştu!

NBA'de 12 maç yapıldı. Lakers, deplasmanda Hornets'ı 5 sayı farkla yendi.

Dört maçlık galibiyet serisine ulaşan Lakers'ta Anthony Davis, 42 sayı ve 23 ribaunt alırken LeBron James ise 22 sayı kaydetti.

Hornets'ta ise Miles Bridges, 26 sayı attı.

Antetokounmpo ve Lillard'dan 35'er sayı

Milwaukee Bucks, deplasmanda Utah Jazz'ı 125-110 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı 18 ribaunt, 7 asist, Damian Lillard ise 35 sayı, 5 ribaunt, 8 asist kaydetti.

Jazz'da ise Lauri Markkanen ve Collin Sexton, 19'ar sayı attı.

Jokic'in triple-double'ı yeterli olmadı

Chicago Bulls, evinde Denver Nuggets'ı 129-121 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in triple-double'ı, Bulls karşısında galibiyete yetmedi. Jokic, 33 sayı, 12 ribaunt, 14 asist kaydetti.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, 21. kez bu performansı ortaya koydu.

Bulls'ta ise Nikola Vucevic 20 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Zach LaVine ise 21 sayı ile takımını galibiyete taşıdı.

Şengün'den galibiyete 11 sayılık katkı

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 2 top çalma kaydettiği maçta Boston Celtics'i deplasmanda 114-112 yendi.

Rockets'ta Amen Thompson, maçın bitimine 0,7 saniye kala bulduğu 2 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Rockets'ta Dillon Brooks 36, Amen Thompson ise 33 sayı atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Celtics'te ise Jaylen Brown, 28 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 107-112

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 110-91

Boston Celtics-Houston Rockets: 112-114

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 96-110

Miami Heat-Orlando Magic: 125-119 (uzatmalarda)

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 143-106

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 113-104

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 129-121

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 100-92

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 130-108

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 110-125

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-109

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