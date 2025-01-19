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Haberler NBA Alperen Şengün attı Houston Rockets deplasmanda kazandı

Alperen Şengün attı Houston Rockets deplasmanda kazandı

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi. Alperen müsabakayı 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:02
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Alperen Şengün attı Houston Rockets deplasmanda kazandı

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Moda Center'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 125-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini elde etti.

Houston'da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jalen Green 25 sayı ve Dillon Brooks da 22 sayı ile katkı verdi.

Ligde üst üste 5, toplamda 28. yenilgisini alan Portland'da ise Scoot Henderson'un 21 sayı, Toumani Camara'nın da 17 sayısını galibiyete yetmedi.

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