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Haberler NBA NBA'de Oklahoma City Thunder'dan üst üste 12'nci galibiyet!

NBA'de Oklahoma City Thunder'dan üst üste 12'nci galibiyet!

Son dakika spor haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 12:28
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NBA'de Oklahoma City Thunder'dan üst üste 12'nci galibiyet!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek üst üste 12, toplamda da 27. galibiyetini aldı.

Oklahoma City Thunder'ı zafere 40 sayı üreten Shai Gilgeous-Alexander taşıdı. Minnesota Timberwolves'da da Anthony Edwards, 20 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Cleveland Cavaliers peş peşe 8. maçını kazandı

Konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 122-110 mağlup eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, üst üste 8, toplamda da 29. galibiyetini yaşadı.

Cavaliers'da Jarrett Allen, 27 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ayrıca konuk ekipte Donovan Mitchell 26 sayı bulurken, Darius Garland da 14'er sayı ve asistlik performans gösterdi.

Los Angeles Lakers'da ise Austin Reaves'in 35 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Boston Celtics Toronto Raptors'ı 54 sayılık farkla yendi

Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, sahasında Raptors'u 125-71 mağlup ederek 24. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum, gösterdiği 23 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, maçı 12 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle bitirirken, Payton Pritchard da 19 sayı, 4 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 112-120

Boston Celtics-Toronto Raptors: 125-71

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 122-86

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 110-122

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-117

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