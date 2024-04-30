Haberler NBA Denver Nuggets 108-106 Los Angeles Lakers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Denver Nuggets 108-106 Los Angeles Lakers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 108-106 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 11:26
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Denver Nuggets 108-106 Los Angeles Lakers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 108-106 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'ı bitime 3.6 saniye kala Jamal Murray'nin attığı basketle mağlup ederek seriyi kazandı.

Denver Nuggets, yarı finalde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Nuggets'ta Jamal Murray 32 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, Michael Porter Jr. 26 sayı, 4 ribaunt, Nikola Jokic 25 sayı, 20 ribaunt, 9 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 15 ribaunt, Austin Reaves 19, Rui Hachimura 15 sayıyla oynadı.

Thunder, play-off serisi kazanan en genç takım oldu

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 97-89 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Thunder, NBA tarihinde bir play-off serisini kazanan en genç takım olarak tarihe geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Chet Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Pelicans'ta CJ McCollum 20 sayı, 6 ribaunt, Jonas Valanciunas 19 sayı, 13 ribaunt, Naji Marshall 16, Herbert Jones 11 sayıyla salondan ayrıldı.

Celtics, seride 3-1 öne geçti

Deplasmanda Miami Heat'i 102-88 yenen Boston Celtics, seride 3-1 öne geçti.

Celtics'te Derrick White 38 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 17 sayı, 5 ribaunt, Jrue Holiday 11 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 17 ribaunt, 5 asist, Tyler Herro 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Caleb Martin 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

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