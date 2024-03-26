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Houston Rockets durdurulamıyor! | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-92 yenerek art arda 9. galibiyetine ulaştı. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:39
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Houston Rockets durdurulamıyor! | NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Trail Blazers'ı mağlup ederek 36. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Ligde 2019'dan beri en uzun galibiyet serisini yakalayan Rockets'ta Jalen Green 27, Jock Landale 17 ve Fred VanVleet 15 sayı kaydetti.

Peş peşe 7 olmak üzere 53. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta Dalano Banton 28 ve Scoot Henderson 15 sayı buldu.

SABONIS'TEN 25. "TRIPLE-DOUBLE"

Sacramento Kings, sahasında Philadelphia 76ers'ı 108-96'lık skorla geçti.

Kings'te Domantas Sabonis 11 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 25. kez "triple-double" yaptı. Sabonis, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain ve Oscar Robertson'dan sonra bir NBA sezonunda en az 25 defa "triple-double" yapan 5. basketbolcu oldu.

Sezonun 42. galibiyetini alan Kings'te Keegan Murray ve De'Aaron Fox ise 23'er sayıyla oynadı.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 29 ve Tobias Harris'in 12 sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi.

HAWKS, CELTICS'İN SERİSİNİ BİTİRDİ

Atlanta Hawks, Boston Celtics'i 30 sayı geriden gelerek 120-118 yendi ve rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi Hawks'ta De'Andre Hunter 24, Bogdan Bogdanovic 22 ve Dejounte Murray 19 sayıyla sezonun 32. galibiyetinde ön plana çıktı.

Bu sezon 15. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum 37, Jaylen Brown 24 ve Kristaps Porzingis 17 sayı attı.

Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman ise takımı San Antonio Spurs'ün Phoenix Suns'ı 104-102 yendiği mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 115-92

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 88-96

New York Knicks-Detroit Pistons: 124-99

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 120-118

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 104-102

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 110-92

Chicago Bulls-Washington Wizards: 105-107

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 105-115

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 128-103

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-96

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 116-133

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