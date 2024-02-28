Haberler NBA Oklahoma City Thunder 112-95 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Oklahoma City Thunder 112-95 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 112-95'lik skorla devirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:21
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Oklahoma City Thunder 112-95 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 112-95 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Rockets formasıyla 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performans sergilediği mücadeleyi 17 sayı farkla kazandı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Chet Holmgren 18 sayı ve 13 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 13 ribaunt, Jalen Green 16 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Holiday 10 sayı kaydetti.

MAX STRUS ORTA SAHADAN ATTI, CAVALİERS SON SANİYEDE KAZANDI

Gecenin çekişmeli maçında Cleveland Cavaliers, son andaki basketle Dallas Mavericks'i mağlup etti.

Dallas Mavericks'in üstün götürdüğü maçın son saniyesinde sahneye çıkan Max Strus, orta sahadan attığı üçlükle takımına 121-119'luk galibiyeti getirdi.

Takımının son 3 dakika 42 saniyeye 110-100 geride girdiği bölümde rakip potaya 5 üçlük gönderen Strus, 21 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jarrett Allen 19 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 45 sayı, 14 asist ve 9 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Kyrie Irving 30 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 11 sayıyla salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 121-119

Washington Wizards-Golden State Warriors: 112-123

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 108-81

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 92-115

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 124-97

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 117-99

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 123-85

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 95-105

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 114-105

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-95

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 96-106

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