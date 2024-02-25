Haberler NBA New York Knicks - Boston Celtics: 102-116 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

New York Knicks - Boston Celtics: 102-116 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Boston Celtics, deplasmanda New York Knicks'i 116-102 yendi. Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve 8 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı ve 4 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 12:17
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New York Knicks - Boston Celtics: 102-116 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda New York Knicks'i 116-102 yendi. NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Knicks karşısında kazanarak art arda 8 olmak üzere 45. galibiyetini aldı. Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve 8 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı ve 4 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 34 sayı ve 9 asist, Josh Hart 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

MAGIC SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Orlando Magic, Detroit Pistons deplasmanında Paolo Banchero'nun son saniye basketiyle 112-109 galip geldi. Peş peşe 3, sezonun 32. galibiyetini elde eden Magic'te Banchero 15, Franz Wagner, Moritz Wagner ve Jalen Suggs 14'er sayı üretti. Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Simone Fontecchio'nun 17 sayısı, sezonun 48. yenilgisini önleyemedi.

TIMBERWOLVES EVİNDE KAZANDI

Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, sahasında Brooklyn Nets'i 101-86'lık skorla geçti. Bu sezon 40. maçını kazanan Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı ve 8 ribaunt, Karl-Anthony Towns 28 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi. Arka arkaya 4 olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Cam Thomas 18, Mikal Bridges 15 ve Nic Claxton 12 sayı kaydetti.

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