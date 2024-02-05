Haberler NBA Furkan'dan 10 sayı

Furkan'dan 10 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Brooklyn Nets maçında 27 dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayan milli oyuncu, takımının 136-121 yenilmesine engel olamadı. Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn'de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Furkan'dan 10 sayı
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Brooklyn Nets maçında 27 dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayan milli oyuncu, takımının 136-121 yenilmesine engel olamadı. Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn'de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi oldu.
DİĞER
Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlere ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
"Hakem net penaltıyı vermedi"
Pellegrini için sıkı pazarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stephen Curry'nin 60 sayısı Warriors'a yetmedi!
Alperen Şengün'den "double-double"
ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler
İstanbul namaz vakitleri 5 Şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:41
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 00:10
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? 00:09
Daha Eski
G.Saray'dan son hafta bombası! G.Saray'dan son hafta bombası! 00:09
Kartal Semih'le kazandı! Kartal Semih'le kazandı! 00:09
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 00:09
Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! 00:09
Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! 00:09
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:09