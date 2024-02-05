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Furkan'dan 10 sayı
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Brooklyn Nets maçında 27 dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayan milli oyuncu, takımının 136-121 yenilmesine engel olamadı. Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn'de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi oldu.
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