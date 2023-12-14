Haberler NBA Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 140-126 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 140-126 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo, 64 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:29
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Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 140-126 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers'ı 140-126 yendi. NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Antetokounmpo'nun 64 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştığı mücadelede Bucks, Pacers'ı mağlup ederek sezonun 17. galibiyetine ulaştı. Bucks'ta Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist, Bobby Portis ise 19 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Tyrese Haliburton ve Myles Turner'ın 22'şer, Bennedict Mathurin'in 14 sayılık performansları Pacers'ın 9. yenilgisini önleyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN'LÜ ROCKETS GALİP GELDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-104 mağlup etti. Bu sezonki 12. galibiyetini elde eden Rockets'ta Tari Eason, 25 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparken, Alperen Şengün 9 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi. Grizzlies'ta Jaren Jackson'un 44 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik üstün performansıyla, Derrick Rose'un 19 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik katkısı, sezonun 17. mağlubiyetine engel olamadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 122-142

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-129

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 135-128

Miami Heat-Charlotte Hornets: 115-104

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 119-122

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-126

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 117-104

Utah Jazz-New York Knicks: 117-113

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 112-116

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