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Cedi Osman'lı Cleveland Denver Nuggets'a diş geçiremedi

NBA'de Denver Nuggets, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 121-108 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 11:24
Cedi Osman'lı Cleveland Denver Nuggets'a diş geçiremedi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 28 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek 26. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 18, Michael Porter Jr. 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Caris LeVert 22 ve Darius Garland 21 sayı kaydetti. Cedi Osman ise yaklaşık 28 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 130-114'lük skorla geçti.

Peş peşe 4 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James, 25 sayı, 7 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Hawks'ta Trae Young'ın 32 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 21. mağlubiyetini önleyemedi.

NETS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Doğu Konferansı ikincisi Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans deplasmanında 108-102 kazanarak son 14 maçta 13. galibiyetini aldı.

Nets'te Kevin Durant, 33 sayı, 10 ribauntla oynayarak takımına sezonun 26. galibiyetini getirdi.

CJ McCollum'un 28 ve Naji Marshall'ın 23 sayısı, Batı Konferansı üçüncüsü Pelicans'ın 15. yenilgisini engelleyemedi.

SONUÇLAR
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 108-99

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 112-126

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 102-108

Toronto Raptors-New York Knicks: 108-112

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 109-138

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 127-110

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 121-109

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 121-108

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 128-115

Phoenix Suns-Miami Heat: 96-104

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 130-114

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