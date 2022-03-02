Stephen Curry kaçırdı Timberwolves kazandı! Son 8 maçta...

All-Star'da 16 üçlükle rekor kıran Curry, bu karşılaşmada 16 denemede sadece 5 isabet bulabildi. Curry 34 sayıyla takımının en skoreri olurken üst üste ikinci maçını hastalık nedeniyle kaçıran Klay Thompson ve hala sakat olan Draymond Green'in maçta forma giyemedi.

Maçın en skorer ismi 39 sayıyla Karl-Anthony Towns oldu. Timberwolves'ta D'Angelo Russell 22, Malik Beasley 20 sayıyla oynadı.

Timberwolves Cuma günü Oklahoma City Thunder'a konuk olurken, Warriors ise perşembe zorlu Dallas Mavericks'i deplasmanında olacak.