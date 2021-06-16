Haberler NBA Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 114-108 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 114-108 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de konferans yarı final serisinde 'la karşılaşan maçtan 114-108 galip ayrıldı. ve seride 3-2 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:24
Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 114-108 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , 'ı 114-108 yenerek konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti. NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Nets, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında 'da Bucks'ı ağırladı.

Play-off'larda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te , karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan 'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan ise takıma döndü.

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. 27, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

Bucks'ta 34 sayı, 12 ribaunt, 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı.

Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde -Atlanta Hawks (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.


SON DAKİKA