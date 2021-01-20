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NBA'de üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA ekiplerinden , sahasında konuk ettiği 'ı 118-102 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:19
NBA'de Utah Jazz üst üste 6. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'ı 118-102 yendi. NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Jazz, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek üst üste 6, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.

Jazz'da 28, 18 sayıyla oynarken, 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı. Pelicans'ta 'ın 32, 'ın 17 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

NUGGETS ZORLANMADAN KAZANDI

, sahasında 'ı 119-101 yenerek bu sezon 7. galibiyetini aldı. Nuggets'ta 27 sayı, 12 ribaunt, da 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Thunder'da ise Luguentz Dort 20, 14, 12 sayıyla maçı tamamladı.



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