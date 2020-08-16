NBA Batı Konferansı'nda play-off bileti alan son takım Trail Blazers oldu - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'nda play-off bileti alan son takım oldu

NBA Batı Konferansı'nda play-off bileti alan son takım Trail Blazers oldu

'de oynanan play-in mücadeleside Portland , rakibi 'ı 126-122 yenerek 'nda play-off bileti alan son takım oldu.

Amerikan Basketbol Ligi () play-in maçında 'i 126-122 yenen Portland , 'nda play-off'lara yükselen son takım oldu.

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Trail Blazers, 9. sırada bitiren Grizzlies'i 126-122 mağlup ederek play-off ilk turunda konferans lideri ile eşleşti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, Jusuf Nurkic de 22 sayı, 21 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. C.J. McCollum 29 ve 21 sayı kaydetti.

Grizzlies'in çaylak oyuncusu Ja Morant, 35 sayı ve 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Brandon Clarke ve Dillon Brooks'un 20'şer sayılık performansı ise galibiyete yetmedi.

  1. 16.08.2020
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