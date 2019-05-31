Raptors seriye galibiyetle başladı
31 Mayıs 2019, Cuma
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Raptors seriye galibiyetle başladı

Raptors seriye galibiyetle başladı

, final serisinin ilk maçında son şampiyon 'ı 118-109 mağlup etti. Raptors'ta Siakame 32 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Amerikan Basketbol Ligi () final serisinin ilk maçında , sahasında 'ı 118-109 yendi.

NBA final serisinin ilk maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors'ı ağırladı.

Pascal Siakam'ın 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Kawhi Leonard 23, 8 ribaunt, 5 asist, Marc Gasol 20, Fred VanVleet 15 sayıyla oynadı.

Warriors'ta ise 'nin 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Draymond Green'in 10'ar sayı, ribaunt ve asistle "triple double" yaptığı mücadelede, Klay Thompson 21 sayı üretti.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin ikinci maçı, 3 Haziran'da yine Raptors'ın sahasında oynanacak.

  1. 31.05.2019
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