 Rockets'ın bileği bükülmüyor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Rockets'ın bileği bükülmüyor

    Rockets'ın bileği bükülmüyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 118-95 yenen , üst üste 7. maçını kazandı.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki , Los Angeles Lakers deplasmanından 118-95 galip ayrıldı. Son 14 karşılaşmasında 13. galibiyetini alan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 36 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 6 asistle oynayan Chris Paul ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon, galibiyette önemli rol oynadı.

    Arka arkaya 5. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 12 ribaunt, Brandon Ingram 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

    WESTBROOK'TAN 7'NCİ "TRİPLE DOUBLE"
    Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının San Antonio Spurs'ü 90-87 yendiği maçta 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 7'nci, kariyerinin 86. "triple double"ını yaptı. Ev sahibi Thunder'da Steven Adams da 19 sayı ve 10 ribauntla "double double"a imza attı. LaMarcus Aldridge, Tony Parker ve Rudy Gay'den yoksun sahaya çıkan Spurs'te Dejounte Murray 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Davis Bertans ise 16 sayı, 5 blok üretti.

    SONUÇLAR
    New York Knicks-Orlando Magic: 100-105

    Miami Heat-Golden State Warriors: 95-123

    Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 112-106

    Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 90-87

    Los Angeles Lakers-: 95-118

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:13
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