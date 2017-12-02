 Warriors rahat kazandı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Warriors rahat kazandı

    Warriors rahat kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Orlando Magic'i 133-112 mağlup etti.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

    Ev sahibi ekipte Aaron Gordon'un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier'ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Zorlu maçın galibi Toronto
    Sahasında Indiana Pacers'ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.

    Indiana Pacers'ta Victor Oladipo'nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133

    Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91

    Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115

    Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107

    Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95

    Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100

    Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107

    Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:35
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