 Cedi’nin korkusu yok – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cedi’nin korkusu yok

    Cedi’nin korkusu yok
    NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, büyük isimlerle oynamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Korkmam için hiçbir sebep yok. Sabırlı olmalıyım. NBA oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi burada, dünyanın en iyi takımlarından birindeyim. Çok iyi oyuncular var. Çok çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeliyim" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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