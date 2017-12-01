 NBA’de çaylaktan rekor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    NBA’de çaylaktan rekor

    NBA’de çaylaktan rekor
    NBA'de Washington'ı 118-113 yenen Philadelphia'da çaylak oyuncu Ben Simmons, 31 sayı, 18 ribauntla kariyerinin en etkili performansını sergiledi. Son periyotta 24 kez serbest atış kullanan 21 yaşındaki Avustralyalı basketbolcu, bir çeyrekte en fazla serbest atış kullanan NBA oyuncusu oldu
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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