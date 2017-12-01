Cedi Osman kendinden emin
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, büyük isimlerle oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.
ABD basınına konuşan 22 yaşındaki milli basketbolcu, takımdaki yıldız oyuncularla ilgili, "Böyle isimlerle oynamak çok iyi bir duygu. Büyük bir fırsat bu. Onlardan çok şey öğreniyorum. Böyle oynamaya devam etmeliyiz. Takımıma yardımcı olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.
Her zaman soğukkanlı olduğunu belirten Cedi Osman, "Korkmam için hiçbir sebep yok. Sabırlı olmalıyım. NBA oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi burada, dünyanın en iyi takımlarından birindeyim. Çok iyi oyuncular var. Çok çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeliyim." ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:17
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Bongonda yedekliğe isyan etti
Toplam 4
Yorum
bongonda oyuna sadece girdi,sonra maçı bitirdi, küstüm dedi :) demekki eksiği var, gelen giden oynatmıyor
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Fofana hamlesi
Toplam 1
Yorum
selim Gidip canli 2-3 macini izlemeye ne gerek var adamlar malini satmak icin iyi yaptigi hareketlerin kesintilerini hazirliyor oyurdugunuz yerd
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 2
Yorum
başkan ben
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