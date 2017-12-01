 Cedi Osman kendinden emin – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kendinden emin

    Cedi Osman kendinden emin

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen , büyük isimlerle oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

    ABD basınına konuşan 22 yaşındaki milli basketbolcu, takımdaki yıldız oyuncularla ilgili, "Böyle isimlerle oynamak çok iyi bir duygu. Büyük bir fırsat bu. Onlardan çok şey öğreniyorum. Böyle oynamaya devam etmeliyiz. Takımıma yardımcı olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

    Her zaman soğukkanlı olduğunu belirten , "Korkmam için hiçbir sebep yok. Sabırlı olmalıyım. NBA oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi burada, dünyanın en iyi takımlarından birindeyim. Çok iyi oyuncular var. Çok çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeliyim." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:17
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