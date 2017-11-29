Lebron'u çıldırttılar!
NBA'de dün gece oynanan Cleveland Cavaliers- Miami Heat karşılaşmasında bir ilk yaşandı. Miami'nin yıldızı LeBron James kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.
3. çeyreğinin bitimine 1:59 kala girdiği bir pozisyonda beklediği faul düdüğünü alamayınca hakemin üstüne yürüyüp sert bir tepkide bulunan yıldız isim hakem Kane Fitzgerald tarafından oyun alanının dışına gönderildi.
Kariyeri boyunca tam 1081 maça çıkan LeBron bu kararın ardından oldukça sinirlenirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Cleveland, karşılaşmadan 108 – 97'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Cavs galibiyet serisine 9 maça çıkardı. Cleveland Cavs adına en skorer isim 38 sayı atan Kevin Love olurken, LeBron James 21 sayı ve 12 ribaundla double double yapmayı başardı. Cavs forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman yaklaşık 2,5 dakika süre alırken sayı atamadı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:48
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 28
Yorum
Cafer gollerin yarisini kucagindan iceri aldi tutabilecegi pozisyonlardi.tekke ligde kalmak istiyorsa yeni kaleci bulsun skor normal degil
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Negredo: Rövanşı oynamadık
Toplam 1
Yorum
misafir ha..ha.ha..bilmeyende süper lig takımına 4 gol attığını sanacak..başkanlarının deyimiyle..süt kupası işte....
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Maç seçmiyoruz!
Toplam 2
Yorum
misafir çok kibirliydiniz manisaya karşı...birde cimbom karşısında görelim bu kibri..sözde efendi beşiktaş.
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