Pistons son şampiyonu deplasmanda geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 115-107 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Pistons, Oracle Arena'da konuk olduğu Warriors'ı 115-107 mağlup ederek sezonun henüz 7. maçında rakibine evindeki ikinci yenilgisini yaşattı.
Beş galibiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Pistons'ta Avery Bradley 23, Reggie Jackson 22, Tobias Harris ve Ish Smith 16'şar sayı üretti.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Klay Thompson 29, Kevin Durant 28, Stephen Curry 27 sayı attı.
Cavaliers üst üste 3. kez yenildi
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği New York Knicks'e 114-95 mağlup olarak art arda 3. kez kaybetti.
Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love 22 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Cedi Osman karşılaşmada bir dakika 44 saniye süre aldı.
İkinci maçını kazanan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 34 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kristaps Porzingis 32 sayı, 12 ribaunt, Courtney Lee 15 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 106-117
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 97-94
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 111-124
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 120-113
Sacramento Kings-Washington Wizards: 83-110
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 95-114
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 107-115
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 1
Yorum
yaşar Takım yavaş ve durarak top oynuyor.Maçlara taktik ve motivasyondan mahrum çıkıyor.Yönetim bunları göremiyor.Acele iyi bir teknik direktör gerekli.Mümkünse F.Terim olmalı.Yoksa testi kırılacak.Hep beraber göreceğiz.
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İlla bağıralım mı!
Toplam 38
Yorum
Recep Duymaç Eğer Aykut Kocaman korkak olmasaydı FB Gs yı deplasmanda yenerdi böyle düşünün.
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 15
Yorum
kocaman ne yani fb,ts.başakşehir,bjk la oynycaksın bunlardan puan kaybeder deyince altında bişeymi aranması gerekiyor nesin sen barselonamı
Pistons son şampiyonu deplasmanda geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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