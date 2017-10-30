 Daçka, Kaf-Kaf’ı yıktı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Daçka, Kaf-Kaf’ı yıktı

    Daçka, Kaf-Kaf’ı yıktı
    POTADA Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka'yı 78-63 mağlup etti. İlk çeyrek kafa kafaya geçerken, Daçka 2. periyotla birlikte farkı açmaya başladı. Eric 17 sayı, 12 ribaundla oynadı. Diğer sonuç: Sakarya Basketbol-TOFAŞ: 74-86
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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