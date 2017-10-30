Cedi Osman’dan 4 sayı, 3 ribaunt

NBA'de Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ilk sayılarını kaydetti. Cedi, Cleveland Cavaliers'ın New Orleans'ı 123-101 yendiği mücadelede 4 sayı 3 ribaundla oynadı. Gecenin bir diğer maçında Oklahoma, Chicago'yu 101-69 ile geçti. 12 sayı, 13 ribaund, 13 asistle oynayan Westbrook, NBA'deki 29 rakip takımın tamamına karşı 'triple-double' yapan ilk oyuncu oldu.