 Cedi Osman, NBA'deki ilk sayılarını attı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    , NBA'deki ilk sayılarını attı

    Cedi Osman, NBA'deki ilk sayılarını attı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu , New Orleans Pelicans ile oynadıkları maçta NBA kariyerinin ilk sayılarını kaydetti.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. 'ın mücadele ettiği Cavaliers, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'a 123-101 yenildi.

    Karşılaşmada 5 dakika 36 saniye süre alan ve takımına ilk kez skor katkısı yapan , 4 sayı, 3 ribauntla oynadı.

    Bu sezon 6. maçında 3. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 26, LeBron James'in 18 ve Dwyane Wade'in 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Sezonun 3. galibiyetini elde eden Pelicans'ta DeMarcus Cousins, 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Anthony Davis 30, Jrue Holiday 29, E'Twaun Moore 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    WESTBROOK'TAN BİR İLK
    Oklahoma City Thunder'ın United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 101-69 yendiği maçta "triple-double" yapan Russell Westbrook, bir ilki daha başardı.

    Thunder'da Westbrook, karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle tamamlayarak bu sezon 3. kez "triple-double"lık performans sergiledi. Böylece Westbrook, NBA'de 29 rakip takımın tamamına karşı "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

    Üçüncü galibiyetini alan Thunder'da Carmelo Anthony 21, Paul George 20 sayıyla mücadele etti.

    Dördüncü maçını kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 15, Justin Holiday 11, Robin Lopez 10 sayı attı.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 123-101

    Miami Heat-Boston Celtics: 90-96

    Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 69-101

    Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 103-89

    Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 110-112

    Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-81

    Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 114-107

    Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 87-95

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:18
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