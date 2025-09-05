CANLI SKOR ANA SAYFA
Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 15:49
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

TAKIMLAR

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80

