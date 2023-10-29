Haberler Motor Sporları MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı

MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Tayland Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımından İspanyol motosikletçi Jorge Martin birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı

Şampiyonluk yarışında büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, sezonun 17. etabı, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Dünkü sprint yarışını kazanan Martin, büyük çekişmeye sahne olan bugünkü yarışı da 39:40.0450'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia, liderin 0.253 saniye gerisinde ikinci oldu. Güney Afrikalı Brad Binder (Red Bull KTM) ise üçüncülük elde etti.

Bu yarışın ardından pilotlar klasmanında lider Bagnaia ile ikinci Martin arasındaki puan farkı, 13'e kadar geriledi.

Bagnaia'nın 6, Martin'in 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 3 etap daha koşulacak.

Sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si, 12 Kasım'da düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 389 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 376

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 310

4. Brad Binder (Güney Afrika): 249

5. Aleix Espargaro (İspanya): 201

DİĞER
Kulüplerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşımlar: "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!"
Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
İtalyan ekipleri F.Bahçeli yıldızı izledi!
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Cem Bölükbaşı Super Formula'nın son yarışında 15. oldu
Üç aylar ne zaman başlıyor 2024? | Hicri Takvim Recep, Şaban, Ramazan takvimi Diyanet
Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (29 Ekim 2023)
Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? 13:50
MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı 13:44
Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in 13:43
Trabzonspor'un borcu açıklandı Trabzonspor'un borcu açıklandı 13:36
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! 13:18
Icardi'den 100. yıl paylaşımı! Icardi'den 100. yıl paylaşımı! 13:06
Daha Eski
G.Saray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor G.Saray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor 12:52
Sivasspor kupa mesaisine başladı! Sivasspor kupa mesaisine başladı! 12:35
Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı 12:28
Pendikspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Pendikspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:28
Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:05
Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! 11:39