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Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde korkutan kaza

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si, ciddi bir kazayla başladı. Alfa Romeo sürücüsü Guanyu Zhou yarışın startında büyük bir kaza yaşadı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 18:15 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 18:20
Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde korkutan kaza

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si, korkutucu bir kaza ile başladı. Yarışın startında, 8'inci sıradan start alan Mercedes pilotu George Russell, 9'uncu sıradan başlayan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou ve 11'inci sıradan start alan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin içerisinde yer aldığı bir kaza yaşandı. Russell'ın Gasly'den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Zhou'nun Alfa Romeo'suna çarptı. Bu darbe sonucunda aracı ters dönen ve taklalar atarak bariyerlere çarpan Zhou, yarışı takip edenleri korkuttu. Bu kazanın ardından kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu. Formula 1'den yapılan açıklamada, Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Ayrıca startta kaza yapan isimlerden birisi olan Alexander Albon'un da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bu kaza sonucunda Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, Mercedes pilotu George Russell ve Williams pilotu Alexander Albon, yarışa veda etti. Yarış, TSİ 17.56'da yeniden start alırken, kırmızı bayrak öncesinde yarışta bir tam tur tamamlanamamasından dolayı starttaki yer değişiklikleri geçerli sayılmadı ve yarış, sıralama turlarındaki grid pozisyonuna göre başladı.

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