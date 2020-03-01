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01 Mart 2020, Pazar
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‘Şehitlere adıyorum’

‘Şehitlere adıyorum’

ilk ayağında ’da yarışını kazanan milli motosikletçi , birinciliği şehitlerimize adadığını söyledi.

ilk ayağında 'da yarışını kazanan milli motosikletçi , birinciliği şehitlerimize adadığını söyledi. spor cusu Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum" dedi.
  1. 1.3.2020
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