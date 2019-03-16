Formula 1'in ilk yarışında pole pozisyonu Hamilton'ın
16 Mart 2019, Cumartesi
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Formula 1'in ilk yarışında pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'in ilk yarışında pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya 'sinin sırlama turlarını, Mercedes takımından ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun ilk yarışı Avustralya 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarınki yarışın sıralama turları sona erdi.

Son 5 sezonda 4 şampiyonluk elde eden Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1 dakika 20.486 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1:20.598'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Alman sürücüsü ise 1:21.190'lık süresiyle 3. en iyi zamana imza attı.

Vettel'in yeni takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc ise pilotu Hollandalı Max Verstappen'in ardından yarışa 5. sıradan başlamaya hak kazandı.

Sezonun ilk yarışı Prix'si, yarın TSİ 08.10'da koşulacak.

  1. 16.03.2019
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