Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı!

Son dakika haberi: A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle Gürcistan maçı kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:58
A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle Gürcistan maçı kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." ifadeleri yer aldı.

