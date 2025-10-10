CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bir maçtan fazlası

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İsrail'in men edilmesi için tüm başkanlara mektup yolladığı süreçte, yarın Norveç ve katil İsrail’in Ullevaal Stadı’ndaki maçında Norveç Futbol Federasyonu, tüm gelirleri Gazze’deki Filistinlilere bağışlayacak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 26 Eylül'de İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yolladığı UEFA ve FIFA'nın katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım karşısındaki sessizliği, futbola yön veren kurumların ahlaki pusulasını tartışmaya açarken, gözler yarın Norveç ile İsrail arasında Oslo'da oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçına çevrildi. Norveç Milli Takımı'nın formasını 73 kez giyen, futbolculuk kariyerinin ardından hukuk eğitimi alan, 2022'de de Norveç Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olarak göreve başlayan Lise Klaveness, 21 Ağustos'ta UEFA ve FIFA'ya yol gösteren bir karara imza attı.

ORTAK KARAR İSRAİL'E MEN

Norveç Futbol Federasyonu 11 Ekim'deki mücadelenin tüm gelirlerinin Gazze'deki Filistinlilere bağışlanacağını açıklarken, İsrail'in futboldan men edilmesini savunan Başkan Klaveness ise "Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalınamayacağını" söyledi. Federasyon, 16 Eylül'de bağışın yapılacağı Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile protokol imzalandı.

