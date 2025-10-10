Hakan'dan dalya

Hakan Çalhanoğlu, Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçta forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu. Geride kalan 12 yılda 99 kez ayyıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Deneyimli maestro oynarsa, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek. Milli forma ile 100 maça çıkan ve en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sıradaki Arda Turan'ı da yakalamış olacak. Rekor ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait. Milli Takımımız'ın kaptanlığını da yapan Çalhanoğlu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiğimiz Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti.