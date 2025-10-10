CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan'dan dalya

Hakan'dan dalya

İnter’de oynayan 31 yaşındaki milli yıldızımız, yarın kendisi için özel bir maça çıkacak. 19 yaşında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren tecrübeli maestro, yarın 100. kez sahada olmaya hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan'dan dalya

Hakan Çalhanoğlu, Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçta forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu. Geride kalan 12 yılda 99 kez ayyıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Deneyimli maestro oynarsa, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek. Milli forma ile 100 maça çıkan ve en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sıradaki Arda Turan'ı da yakalamış olacak. Rekor ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait. Milli Takımımız'ın kaptanlığını da yapan Çalhanoğlu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiğimiz Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

HAKAN'IN KİLOMETRE TAŞLARI

Hakan Çalhanoğlu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta attı.

Son golünü 23 Mart 2025'te deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiğimiz Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti.

F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
DİĞER
Milli formayla en çok gol atan 15 futbolcu! Efsaneler fark attı...
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47