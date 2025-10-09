Türkiye'nin yıldızı

Türk futbol tarihinin en pahalı Türk futbolcuları listesi açıklandı. Transfermarkt verilerine göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 75 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu. Milli yıldız, Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettirdi. Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterirken, Kenan, Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.

Kenan Yıldız, A Milli Takımımız ve Juventus'ta sergilediği müthiş performansla kısa sürede 50 milyon euro'dan 75 milyon euro'ya yükseldi. Juventus ile 2023'te sözleşme imzalayan ve o dönem 1 milyon euro değere sahip olan milli futbolcumuz, geçen iki yılda değerini 75 milyon euro'ya kadar çıkarmayı başardı. Kenan Yıldız'ı geçtiğimiz hafta piyasa değerini 15 milyon euro artırarak 60 milyon euro'ya çıkaran Real Madrid'deki bir diğer yıldızımız Arda Güler takip ediyor.

Chelsea ve Arsenal'in yakından takip ettiği Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 8 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.