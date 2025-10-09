Milli Takım’a yeni 10 numara

TFF, Bundesliga'da sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren gurbetçi futbolcu Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için harekete geçti. Sky DE'nin haberine göre; TFF, Augsburg'un 20 yaşındaki on numarası Mert Kömür'e ay-yıldızlı formayı giydirmek amacıyla girişimlere başladı. Augsburg formasıyla bu sezon 7 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kömür, birçok kulübün ilgisini çekti. Babası Türk, annesi Alman olan genç hücumcu, futbol eğitimini Almanya'da aldı. Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nda oynayan Kömür, Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maçta 1 gol ve 1 asistik skor katkısı yaptı. Yetenekli futbolcu, Bunedsliga'da en son 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol, 1 asistle takımına 3 puanı getirerek karşılaşmaya damga vurdu.