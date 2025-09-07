CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Türkiye listede mi?

Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Türkiye listede mi?

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için eleme heyecanı sürerken şimdiden 16 ülke turnuva biletini garantiledi. Yapay zeka ise hangi ülkelerin kupada boy göstereceğine dair dikkat çeken bir tahmin listesi oluşturdu. Peki Türkiye bu listede yer aldı mı? İşte detaylar…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 12:38
Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Türkiye listede mi?

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika turnuvaya direkt katılım hakkı elde etti. Elemeler sonucunda şimdiden kupaya gitmeyi kesinleştiren diğer ülkeler ise şu şekilde:

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay

Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya

Okyanusya: Yeni Zelanda

Böylece toplamda 16 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantiledi.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ: TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA!

Sabah'ta yer alan habere göre yapay zeka tarafından yapılan tahminlerde, turnuvaya katılması beklenen ülkeler kıtalara göre şöyle sıralandı:

Avrupa: Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Çekya ve Türkiye

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay

Kuzey & Orta Amerika: ABD, Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Honduras

Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar

Afrika: Senegal, Nijerya, Fas, Mısır, Fildişi Sahili, Kamerun, Cezayir, Mali, Gana

Okyanusya: Yeni Zelanda

Play-Off / Ek Kontenjan: Şili (CONMEBOL) ve Güney Afrika (CAF)

