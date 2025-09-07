Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Türkiye listede mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika turnuvaya direkt katılım hakkı elde etti. Elemeler sonucunda şimdiden kupaya gitmeyi kesinleştiren diğer ülkeler ise şu şekilde:

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay

Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya

Okyanusya: Yeni Zelanda

Böylece toplamda 16 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantiledi.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ: TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA!

Sabah'ta yer alan habere göre yapay zeka tarafından yapılan tahminlerde, turnuvaya katılması beklenen ülkeler kıtalara göre şöyle sıralandı:

Avrupa: Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Çekya ve Türkiye

Kuzey & Orta Amerika: ABD, Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Honduras

Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar

Afrika: Senegal, Nijerya, Fas, Mısır, Fildişi Sahili, Kamerun, Cezayir, Mali, Gana

Okyanusya: Yeni Zelanda

Play-Off / Ek Kontenjan: Şili (CONMEBOL) ve Güney Afrika (CAF)