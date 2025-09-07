Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Türkiye listede mi?

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika turnuvaya direkt katılım hakkı elde etti. Elemeler sonucunda şimdiden kupaya gitmeyi kesinleştiren diğer ülkeler ise şu şekilde:
Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay
Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya
Okyanusya: Yeni Zelanda
Böylece toplamda 16 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantiledi.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ: TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA!
Sabah'ta yer alan habere göre yapay zeka tarafından yapılan tahminlerde, turnuvaya katılması beklenen ülkeler kıtalara göre şöyle sıralandı:
Avrupa: Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Çekya ve Türkiye
Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay
Kuzey & Orta Amerika: ABD, Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Honduras
Asya: Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar
Afrika: Senegal, Nijerya, Fas, Mısır, Fildişi Sahili, Kamerun, Cezayir, Mali, Gana
Okyanusya: Yeni Zelanda
Play-Off / Ek Kontenjan: Şili (CONMEBOL) ve Güney Afrika (CAF)