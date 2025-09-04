CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Burada herkes mutlu!

A Milli Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar'ın tek hedefi bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Kritik maç öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 18:19 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 18:24
A Milli Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Biz bunu her zaman söylüyoruz, burada bir aile ortamı var. Herkes burada mutlu, herkese bunu gösterdik her seferinde. Bir transferin, bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin. Bugün de göstereceğiz, burada bir dostluk ve aile ortamı var.

Bugün çok önemli bir maç var. Onu konuşalım. Gelişen bir takım, zorlu bir deplasman. 3 puan için buradayız. Elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Bunlar daha önemli konular.

24 sene çok büyük bir zaman. Bizim kadrodaki oyuncuların yarısı doğmamıştır. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmamız ve hayallerimize adım adım gitmemiz gerekiyor.

A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
