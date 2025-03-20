Türkiye 3-1 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı konuk etti. Milliler ev sahibi olduğu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.

13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla'ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ağları havalandıran isim oldu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında bu kez İrfan Can Kahveci sahneye çıktı ve ay-yıldızlıların 3. golünü kaydetti.

Bu skorla Bizim Çocuklar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Play-off turunda rövanş maçı 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak.