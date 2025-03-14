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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı!

A Millî Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 15:22
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A Milli Takım'ın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı!

A Millî Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle;

"Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün"

İŞTE İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILANLAR:

Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Taha Şahin, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

O FUTBOLCULAR CEZALI!

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE KART SINIRINDA BULUNAN FUTBOLCULARIMIZ:

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

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