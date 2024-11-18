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Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ'da Robert Prosinecki'den A Milli Takım'a büyük övgü!

Karadağ'da Robert Prosinecki'den A Milli Takım'a büyük övgü!

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, A Milli Takımı'mız ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Prosinecki'nin özellikle Bizim Çocuklar ile ilgili övgü dolu sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 16:12
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Karadağ'da Robert Prosinecki'den A Milli Takım'a büyük övgü!

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, A Milli Takımı'mız ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE PROSINECKI'NİN SÖZLERİ:

Türkiye'nin Galler maçını seyrettim. Galler şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi maçlar çıkardılar. UEFA Konferans Ligi'nde de çok iyilerdi. Türkiye iyi bir yolda.

Türkiye'de Avrupa'nın en büyük takımlarından oyuncular var. Türkiye ilgi çok güçlü, orada çalıştım, o ligi biliyorum, herkes herkesi yenebilir.

Türkiye'de çok iyi oyuncular var, dünyanın en iyi takımlarından oyunculara sahipler. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da uzun yıllardır oynuyor ve Türk Milli Takımı'nın bana göre motoru. Tüm oyuncularında kalite var ve hepsi üst düzey oyuncular.

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