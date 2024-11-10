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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Karadağ aday kadrosunu açıkladı!

Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Karadağ aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 6. maçında 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ, aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 11:51
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Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Karadağ aday kadrosunu açıkladı!

Türkiye A Milli Futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Karadağ Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı.

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost), Igor Nikic (Decic)

Savunma: Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Marko Tuci (Gangwon), Nikola Sipcic (Cartagena)

Orta saha: Adam Marusic (Lazio), Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Marko Jankovic (Karabağ), Milos Brnovic (Buducnost), Milan Vukotic (Buducnost), Stefan Loncar (Akron Tolyatti)

Forvet: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Andrija Radulovic (Vojvodina), Nikola Krstovic (Lecce)

Karadağ-Türkiye karşılaşması, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç kentindeki Şehir Stadı'nda oynanacak.

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