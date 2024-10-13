ABD'de final oynayacağız

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta önceki gün Samsun'da oynadığımız maçta Karadağ'ı İrfan Can'ın attığı golle 1-0 deviren A Milli Takımımız'da büyük bir sevinç yaşandı. Yarın grubumuzda oynayacağımız İzlanda karşılaşması öncesinde liderlik koltuğuna oturan Bizim Çoçuklar, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından karşılaşma sonrasında soyunma odasında tebrik edildi. Başkan Hacıosmanoğlu, milli takım kafilesini tek tek kutlarken, ABD'de düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Yolun sonu ABD'ye gidiyoruz. Orada final oynayacağız. İnanıyorum size. Daha çok çalışacağız. Gerisi de bana kalmış" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine soyunma odasında büyük bir alkış tufanı koptu.

SAMSUN'DA ÇALIŞIP GİTTİLER

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Karadağ maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmasında yer aldı. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da antrenmanı izledi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda Montella'ya çiçek vererek, İzlanda karşılaşmasında başarılar diledi. Ardından A Milli Takım kafilesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti.