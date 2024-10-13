  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

ABD'de final oynayacağız

Teknik heyet ve futbolcularla tek tek sarılan Başkan Hacıosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Yolun sonu ABD’ye gidiyoruz. Orada final oynayacağız. İnanıyorum size. Daha çok çalışacağız. Gerisi de bana kalmış” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ABD'de final oynayacağız

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta önceki gün Samsun'da oynadığımız maçta Karadağ'ı İrfan Can'ın attığı golle 1-0 deviren A Milli Takımımız'da büyük bir sevinç yaşandı. Yarın grubumuzda oynayacağımız İzlanda karşılaşması öncesinde liderlik koltuğuna oturan Bizim Çoçuklar, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından karşılaşma sonrasında soyunma odasında tebrik edildi. Başkan Hacıosmanoğlu, milli takım kafilesini tek tek kutlarken, ABD'de düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Yolun sonu ABD'ye gidiyoruz. Orada final oynayacağız. İnanıyorum size. Daha çok çalışacağız. Gerisi de bana kalmış" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine soyunma odasında büyük bir alkış tufanı koptu.

SAMSUN'DA ÇALIŞIP GİTTİLER

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Karadağ maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmasında yer aldı. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da antrenmanı izledi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda Montella'ya çiçek vererek, İzlanda karşılaşmasında başarılar diledi. Ardından A Milli Takım kafilesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti.

Oosterwolde'den flaş talep! Branco ile görüştü ve...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler: Süper Lig’den sadece 1 takım var
Bursa'da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
G.Saray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:12
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:11
Bugün turlardık Bugün turlardık 01:03
Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi 00:56
Başakşehir galip Başakşehir galip 00:29
Efes farklı Efes farklı 00:27
Daha Eski
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:53
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:53
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:53
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:50
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:44
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:40